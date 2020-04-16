На Ставрополье адвокат дважды обманула заказчика при оформлении земли

16 Апр 2020 2020-04-16T09:50:08+03:00

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На Ставрополье против адвоката возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в нарушении статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

По версии следствия, адвокат дважды обманула заказчика при оформлении земли. В 2013 году подозреваемая пообещала помочь в оформлении земли в поселке Железнодорожном Советского района. Для этого заказчик ей дал 70 тысяч рублей, которые она присвоила себе.

Была сделка и покрупнее. За 550 тысяч рублей юрист обязалась приобрести и оформить доли участка в Советском районе в собственность пайщикам. Деньги заказчик передал, но их женщина потратила по своему усмотрению.

Расследованием занимается Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю. А само дело возбудил руководитель регионального управления ведомства Игорь Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU