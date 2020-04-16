На Ставрополье разъяснили, всем ли надо оформлять электронные пропуска
Жители Ставрополя и края продолжают задавать волнующие их вопросы об электронных пропусках с QR-Нет. Так, ставропольцев интересует, всем ли надо теперь оформлять электронные пропуска.
Ответ- «Нет». Услуга получения электронного пропуска функционирует в тестовом режиме.
Пока его наличие не является обязательным. Вы по-прежнему можете выходить из дома без QR-кода, руководствуясь при этом постановлениями и распоряжениями губернатора Ставрополья.
Также в пресс-службе ведомства рассказали, для чего вводится эта система и когда она начнет действовать.
Ответ: Будет введена система или нет, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. В случае, если она будет ухудшаться, может быть введена необходимость оформления электронных пропусков для выхода из дома.
Такой регламент будет прописан в нормативно-правовых актах.
Напомним, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае становится сложнее. Об этом утром 16 апреля сообщил губернатор региона. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом увеличилось до 143 человек.
В основном это «эхо» одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции.
На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 6 пациентов. 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU