В Ставрополе рассказали, как получить электронный пропуск, если нет интернета

16 Апр 2020 2020-04-16T10:16:46+03:00

Например, жителей региона волнует, что делать, если нужно срочно выйти за хлебом, а у тебя нет интернета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе продолжают ссыпаться вопросы, связанные с электронными пропусками с QR-кодом.

Например, жителей региона волнует, что делать, если нужно срочно выйти за хлебом, а у тебя нет интернета. Или как быть, если ты не зарегистрирован на госуслугах, а пропуск нужен срочно.

Ответ: для тех жителей края, которые не имеют доступа к интернету или не зарегистрированы на портале государственных услуг, введена возможность получения электронного пропуска по бесплатной горячей линии 8 (800) 1000-768.

Обратившись по этому номеру, гражданин может получить специальный цифровой код — аналог QR-пропуска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас сервис работает в тестовом режиме. Его прорабатывают для того, чтобы быть готовым к ужесточению режима.

- Чтобы сделать сервис доступным для всех, нужно внести изменения в нормативно-правовые акты нашего края. Кроме того, многое зависит от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация в крае, - уточнил Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU