В Минеральных Водах протаранили пассажирскую "ГАЗель"

16 Апр 2020 2020-04-16T10:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минеральных Водах произошло ДТП из-за нарушения на светофоре. В аварии пострадали двое - оба пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Как установили инспекторы, водитель "ГАЗели" на перекрестке хотел повернуть налево, это позволял ему зеленый сигнал светофора. Но маневр машине не дали закончить: "Лада Гранта" протаранила автомобиль. От удара "ГАЗель" влетела в дорожное ограждение.

В результате у 51-летней пассажирки "ГАЗели" перелом ноги, а у 36-летнего пассажира "Гранты" - перелом бедра. Водители не пострадали. В момент аварии они были трезвы, штрафов за нарушение ПДД не имеют.

- Установлено, что пассажирское транспортное средство использовалось в личных целях, в момент ДТП в салоне находился один пассажир, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU