В Ставрополе продлили отопительный сезон

16 Апр 2020 2020-04-16T10:39:22+03:00

Если в доме есть проблемы с отоплением, нужно обращаться в управляющую компанию или в диспетчерскую службу по номеру 003

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В Ставрополе из-за неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни продлили отопительный сезон. Исключение составят лишь школы, в них подачу тепла остановят. Причина ясна: напомним, что все ученики региона переведены на дистанционное обучение.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, батареи будут горячими до тех пор, пока не наступит устойчивое потепление.

— В краевом центре погода резко меняется, поэтому в городской теплосети не спешат отключать отопление, — прокомментировал Маслов Евгений, первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона.

А пока отопительный сезон еще не закончен, в гортеплосетях призывают: если в доме есть проблемы с отоплением, нужно обращаться в управляющую компанию или в диспетчерскую службу по номеру 003.

ИСТОЧНИК KP.RU