На Ставрополье в аварии с грузовой "ГАЗелью" пострадал один человек
В Предгорном районе произошла авария из-за выезда машины на встречную полосу. Водитель пренебрег сплошной линией. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
ДТП случилось на трассе "Пятигорск - Георгиевск" 15 апреля, в десять утра. Водитель грузовой "ГАЗели" через сплошную линию выехал на встречную полосу, где столкнулся со "Шкодой Фабия". В результате транспорт нарушителя ПДД перевернулся.
В аварии пострадал 48-летний водитель иномарки: у него травмы головы и ссадины на конечностях. 20-летний житель соседнего региона повреждений избежал.
- Выяснилось, что стаж вождения у молодого человека менее одного года, в момент ДТП он был трезв. По факту происшествия проводится проверка, - сказано в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU