2020-04-16T10:46:52+03:00
Происшествия

На Ставрополье в аварии с грузовой "ГАЗелью" пострадал один человек

У виновника ДТП был маленький стаж вождения
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: ГИБДД по СКФото: ГИБДД по СК
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В Предгорном районе произошла авария из-за выезда машины на встречную полосу. Водитель пренебрег сплошной линией. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП случилось на трассе "Пятигорск - Георгиевск" 15 апреля, в десять утра. Водитель грузовой "ГАЗели" через сплошную линию выехал на встречную полосу, где столкнулся со "Шкодой Фабия". В результате транспорт нарушителя ПДД перевернулся.

В аварии пострадал 48-летний водитель иномарки: у него травмы головы и ссадины на конечностях. 20-летний житель соседнего региона повреждений избежал.

- Выяснилось, что стаж вождения у молодого человека менее одного года, в момент ДТП он был трезв. По факту происшествия проводится проверка, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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