В Ставропольском крае женщина ломом избила знакомого мужчину

16 Апр 2020 2020-04-16T10:47:40+03:00

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством»

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Инцидент произошел в Новоалександровске. В местный отдел полиции позвонил мужчина и попросил защитить его от женщины. По словам испуганного горожанина, агрессивная ставропольчанка угрожала, что убьет его.

Правоохранители выяснили, что накануне между мужчиной и 33-летней жительницей Красногвардейского района произошел конфликт. При этом женщина несколько раз ударила потерпевшего ломом и грозилась его убить.

Полицейские изъяли лом. Затем вместе с уликой доставили женщину в дежурную часть.

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU