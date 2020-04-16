В Ставропольском крае женщина ломом избила знакомого мужчину
Инцидент произошел в Новоалександровске. В местный отдел полиции позвонил мужчина и попросил защитить его от женщины. По словам испуганного горожанина, агрессивная ставропольчанка угрожала, что убьет его.
Правоохранители выяснили, что накануне между мужчиной и 33-летней жительницей Красногвардейского района произошел конфликт. При этом женщина несколько раз ударила потерпевшего ломом и грозилась его убить.
Полицейские изъяли лом. Затем вместе с уликой доставили женщину в дежурную часть.
Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU