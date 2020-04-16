На Ставрополье сократилось количество звонков на "горячую линию"

16 Апр 2020 2020-04-16T12:47:12+03:00

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На Ставрополье за последние пять дней число вопросов уменьшилось. Если раньше, в первые дни введения режима повышенной готовности и после обращения президента России, жители звонили до 6,5 тысяч раз, то теперь количество вопросов сократилось до тысячи. Об этом сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского края.

С 31 марта на номер "горячей линии" позвонили 26 тысяч звонков.

- Анализ звонков показал, что более 93% жителей края положительно относятся к действиям Губернатора и Правительства края по профилактике коронавируса. Операторы отмечают, что люди в подавляющем большинстве понимают необходимость мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, - сказано в сообщении.

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Большая часть вопросов связана с порядком получения разрешений для перемещения по территории края и муниципалитета. Как отмечают в управлении, до трех процентов сократилось количество обращений по поводу помощи пожилым жителям Ставрополья. Это связано с тем, что граждане звонят напрямую волонтерам.

- Еще часто люди обращаются за разъяснениями о порядке получения мер поддержки для населения [...]. Много вопросов поступает о возможном продлении нерабочих дней, о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции (доля таких вопросов составляет почти 20 процентов, - говорится в сообщении.

Еще десять процентов абонентов интересуются, когда откроют МФЦ. Еще шесть процентов спрашивают о порядке работы банков и погашении кредитов.

"Горячая линия" по коронавирусу в Ставропольском крае продолжает работать круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU