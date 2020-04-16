На Ставрополье провели 18022 исследований на COVID-19
В Ставропольском крае с начала эпидемиологической ситуации провели 18022 исследований по диагностике COVID-19. Из них в лабораториях Роспотребнадзора – 13872, медицинскими организациями края – 4150.
Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Лаборатории края, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 58,07 ед., что позволит провести 5807 исследований.
Наличие данного количества тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий региона.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продолжают ссыпаться вопросы, связанные с электронными пропусками с QR-кодом.
Например, жителей региона волнует, что делать, если нужно срочно выйти за хлебом, а у тебя нет интернета. Или как быть, если ты не зарегистрирован на госуслугах, а пропуск нужен срочно.
Ответ: для тех жителей края, которые не имеют доступа к интернету или не зарегистрированы на портале государственных услуг, введена возможность получения электронного пропуска по бесплатной горячей линии 8 (800) 1000-768.
ИСТОЧНИК KP.RU