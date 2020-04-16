На Ставрополье провели 18022 исследований на COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T12:32:20+03:00

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В Ставропольском крае с начала эпидемиологической ситуации провели 18022 исследований по диагностике COVID-19. Из них в лабораториях Роспотребнадзора – 13872, медицинскими организациями края – 4150.

Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Лаборатории края, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 58,07 ед., что позволит провести 5807 исследований.

Наличие данного количества тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе продолжают ссыпаться вопросы, связанные с электронными пропусками с QR-кодом.

Например, жителей региона волнует, что делать, если нужно срочно выйти за хлебом, а у тебя нет интернета. Или как быть, если ты не зарегистрирован на госуслугах, а пропуск нужен срочно.

Ответ: для тех жителей края, которые не имеют доступа к интернету или не зарегистрированы на портале государственных услуг, введена возможность получения электронного пропуска по бесплатной горячей линии 8 (800) 1000-768.

ИСТОЧНИК KP.RU