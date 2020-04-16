В Ставрополе рассказали, будут ли действовать бумажные спецпропуска после введения электронных

16 Апр 2020 2020-04-16T12:31:41+03:00

Для тех, у кого нет доступа к интернету введена возможность получения электронного пропуска по бесплатной горячей линии 8 (800) 1000-768 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Электронные пропуска нужны в случае, когда вы покидаете дом вне рабочего времени: в аптеку, в магазин или по другим неотложным нуждам

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В правительстве Ставрополья объясняют, что QR-коды не заменяют бумажные спецпропуска. Это два разных документа. А если быть точнее, бумажные спецпропуска будут нужны для свободного передвижения к месту работы (по работе) и обратно.

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Электронные пропуска нужны в случае, когда вы покидаете дом вне рабочего времени: в аптеку, в магазин или по другим неотложным нуждам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей региона волнует, что делать, если нужно срочно выйти за хлебом, а у тебя нет интернета. Или как быть, если ты не зарегистрирован на госуслугах, а пропуск нужен срочно.

Ответ: для тех жителей края, которые не имеют доступа к интернету или не зарегистрированы на портале государственных услуг, введена возможность получения электронного пропуска по бесплатной горячей линии 8 (800) 1000-768.

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ИСТОЧНИК KP.RU