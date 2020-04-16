49 случаев заражения и три смерти зафиксированы за сутки в Дагестане
Существенный скачок роста заражённых коронавирусной инфекцией произошёл в Дагестане. За сутки здесь зафиксировано 49 случаев заражения и три смерти. В числе погибших, по неофициальной информации, 27-летняя девушка на 4 месяце беременности.
— На сегодняшний день получено 154 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. 9 человек выздоровело, 6 умерло. Всего обследовано 8059 человек, 2142 жителей находятся на изоляции, — сообщает Роспотребнадзор республики.
Напомним, что часть жителей Дагестана с пренебрежением относятся к соблюдению режима самоизоляции. Люди спокойно гуляют по улицам, ходят в мечети и посещают другие места массового скопления людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU