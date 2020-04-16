2020-04-16T12:00:44+03:00
Общество

На Ставрополье 16 апреля включили сирены

Горожан просят соблюдать спокойствие, а главное, не выходить на улицу
Ася АСРЯН
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Во время проверки системы оповещения спасатели просят жителей и гостей Ставрополя не паниковатьВо время проверки системы оповещения спасатели просят жителей и гостей Ставрополя не паниковатьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В регионе 16 апреля в 11:10 прошла проверка с включения средств оповещения — электросирен и громкоговорителей. А чуть позже, с 11:25 до 11:27 по местным телеканалам передали сообщение о проводимой проверке.

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Во время проверки системы оповещения спасатели просят жителей и гостей Ставрополя не паниковать, сохранять спокойствие и порядок. А главное, не выходить на улицу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае с начала эпидемиологической ситуации провели 18022 исследований по диагностике COVID-19. Из них в лабораториях Роспотребнадзора13872, медицинскими организациями края – 4150.

Лаборатории края, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 58,07 ед., что позволит провести 5807 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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