На Ставрополье составили около 800 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Ставропольском крае на сегодняшний день, 16 апреля правоохранители составили около 800 протоколов за нарушение режима самоиззоляции. Об этом сообщил зампред правительства региона Юрий Скворцов. Напомним, что в крае закрываются все кладбище.
Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Ограничение – случаи, связанные с захоронением.
Все люди, которые приезжают на Ставрополье, получают уведомления о необходимости соблюдать двухнедельный карантин.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе рассказали, будут ли действовать бумажные спецпропуска после введения электронных. В правительстве Ставрополья объясняют, что QR-коды не заменяют бумажные спецпропуска.
Это два разных документа. А если быть точнее, бумажные спецпропуска будут нужны для свободного передвижения к месту работы (по работе) и обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU