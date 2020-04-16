На Ставрополье составили около 800 протоколов за нарушение режима самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T12:48:31+03:00

Все люди, которые приезжают на Ставрополье, получают уведомления о необходимости соблюдать двухнедельный карантин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все люди, которые приезжают в регион обязаны соблюдать двухнедельный карантин

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В Ставропольском крае на сегодняшний день, 16 апреля правоохранители составили около 800 протоколов за нарушение режима самоиззоляции. Об этом сообщил зампред правительства региона Юрий Скворцов. Напомним, что в крае закрываются все кладбище.

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Ограничение – случаи, связанные с захоронением.

Все люди, которые приезжают на Ставрополье, получают уведомления о необходимости соблюдать двухнедельный карантин.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе рассказали, будут ли действовать бумажные спецпропуска после введения электронных. В правительстве Ставрополья объясняют, что QR-коды не заменяют бумажные спецпропуска.

Это два разных документа. А если быть точнее, бумажные спецпропуска будут нужны для свободного передвижения к месту работы (по работе) и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU