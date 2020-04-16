2020-04-16T13:05:11+03:00
Общество

В Ингушетии за сутки выявили 63 заболевших коронавирусом

По данным на 16 апреля в республике 153 случая инфицирования
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии увеличилось на 63. Теперь в республике зафиксировали 153 случая заражения. Об этом сообщает оперативный штаб.

- Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 150 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 110. Из них 17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них семь человек – на ИВЛ. Все остальные, с подозрением и подтверждением на COVID-2019, ввиду удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому, - сказано в сообщении.

Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Установлен круг контактировавших с больными, они изолировались на дому. Сейчас в Ингушетии 681 человек находятся на самоизоляции. За все время с режима сняли 724 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье могут ввести карантин
Семья дагестанского сенатора попала в список "самых богатых" в России
На Ставрополье 17 апреля ожидаются заморозки
В Пятигорске жители просят спасти город от безвластия
На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150
В Дагестане полицейские убили мужчину, открывшего по ним стрельбу
В Ингушетии за сутки выявили 63 заболевших коронавирусом
На Ставрополье составили около 800 протоколов за нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье предприниматели получили налоговые льготы
На Ставрополье 16 апреля включили сирены
49 случаев заражения и три смерти зафиксированы за сутки в Дагестане
В Ставрополе рассказали, будут ли действовать бумажные спецпропуска после введения электронных
На Ставрополье провели 18022 исследований на COVID-19
На Ставрополье сократилось количество звонков на "горячую линию"
В Ставропольском крае женщина ломом избила знакомого мужчину
На Ставрополье в аварии с грузовой "ГАЗелью" пострадал один человек
В Ставрополе продлили отопительный сезон
В Минеральных Водах протаранили пассажирскую "ГАЗель"
В Ставрополе рассказали, как получить электронный пропуск, если нет интернета
На Ставрополье разъяснили, всем ли надо оформлять электронные пропуска
На Ставрополье адвокат дважды обманула заказчика при оформлении земли
Число заболевших коронавирусом в Северной Осетии выросло до 65
В Ставрополе парень проник в ателье, чтобы украсть деньги
В Ставрополе пропавшего мальчика нашли живым
Нужно мясо и хлеб: тигры, медведи и хаски «Советского цирка» голодают из-за коронавируса
На Ставрополье 19 человек выздоровели от коронавируса