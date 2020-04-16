В Ингушетии за сутки выявили 63 заболевших коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T13:05:11+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии увеличилось на 63. Теперь в республике зафиксировали 153 случая заражения. Об этом сообщает оперативный штаб.

- Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 150 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 110. Из них 17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них семь человек – на ИВЛ. Все остальные, с подозрением и подтверждением на COVID-2019, ввиду удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому, - сказано в сообщении.

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Установлен круг контактировавших с больными, они изолировались на дому. Сейчас в Ингушетии 681 человек находятся на самоизоляции. За все время с режима сняли 724 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU