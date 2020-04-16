В Дагестане полицейские убили мужчину, открывшего по ним стрельбу

16 Апр 2020 2020-04-16T13:29:28+03:00

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В Табасаранском районе Дагестана неизвестный водитель начал стрелять по полицейским. Сотрудники хотели остановить "ВАЗ-2114" злоумышленника, чтобы проверить документы. Ответным огнем мужчину убили, передает источник в правоохранительных органах.

Сам инцидент произошел в пять утра у села Дарваг. В перестрелке участвовали сотрудник подразделений МВД России. Никто из представителей правоохранительных органов не пострадал. "Мерседес", на котором передвигались сотрудники, получил семь пробоин.

Факт перестрелки подтвердили в пресс-службе МВД по Дагестану. На машине не было регистрационных номеров, а внутри машины нашли пакет "с белым порошком" и оружие.

Полицейские застрелили напавшего на них мужчину в Дагестане.Видео: МВД по Дагестану

- В ходе осмотра места происшествия, в салоне автомашины были обнаружены: автоматическое оружие с обрезанным и укороченным стволом, самодельное взрывное устройство, большое количество продуктов питания, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, - написали представители МВД по Дагестану.

Материалы отправили для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU