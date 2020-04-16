2020-04-16T13:46:23+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150

На данный момент в больницах края находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями
Ася АСРЯН
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На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниямиНа данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, на сегодняшний день в регионе уже 143 зараженных человека. За сутки этот список пополнился еще 28 пациентами.

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Шесть человек находятся в тяжелой степени тяжести, у 24 человек среднее течение заболевания. У остальных болезнь протекает в легкой форме.

Все инфицированные изолированы в больницах региона. С изоляции уже сняли более 4 тысяч пациентов.

На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями. Скоро в регионе откроется еще 860 инфекционных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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