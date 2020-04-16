На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150
В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, на сегодняшний день в регионе уже 143 зараженных человека. За сутки этот список пополнился еще 28 пациентами.
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Шесть человек находятся в тяжелой степени тяжести, у 24 человек среднее течение заболевания. У остальных болезнь протекает в легкой форме.
Все инфицированные изолированы в больницах региона. С изоляции уже сняли более 4 тысяч пациентов.
На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями. Скоро в регионе откроется еще 860 инфекционных коек.
ИСТОЧНИК KP.RU