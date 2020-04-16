На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150

16 Апр 2020 2020-04-16T13:46:23+03:00

На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На данный момент в больницах края находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, на сегодняшний день в регионе уже 143 зараженных человека. За сутки этот список пополнился еще 28 пациентами.

Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Шесть человек находятся в тяжелой степени тяжести, у 24 человек среднее течение заболевания. У остальных болезнь протекает в легкой форме.

Все инфицированные изолированы в больницах региона. С изоляции уже сняли более 4 тысяч пациентов.

На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями. Скоро в регионе откроется еще 860 инфекционных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU