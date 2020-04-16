На Ставрополье 17 апреля ожидаются заморозки

16 Апр 2020 2020-04-16T14:31:34+03:00

Такая погода продлится до 18 апреля

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По данным Ставропольского Гидрометцентра, ночью и утром 17 и 18 апреля в регионе прогнозируются заморозки в воздухе до -3°. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Напомним, что ночные заморозки с 6 по 15 апреля испортили часть урожая косточковой культуры, яблонь и виноградников.

Теперь Минсельхоз Ставрополья прорабатывает вопрос оказания господдержки и льготного инвестиционного кредитования пострадавшим предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU