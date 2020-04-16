2020-04-16T15:10:55+03:00
Экономика

Семья дагестанского сенатора попала в список "самых богатых" в России

Вышел новый рейтинг "Forbes"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сулейман КеримовСулейман КеримовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сулейман Керимов и его семья попали в список Fordes "200 богатейших бизнесменов России" за 2020 год. Дагестанский сенатор с родственниками занял 13 место в рейтинге - относительно результатов прошлого года Керимовы поднялись на шесть позиций. Состояние семьи оценивают в десять миллиардов долларов.

- Формально долей в «Полюсе» и аэропортом владеет 24-летний сын Керимова Саид, выпускник МГИМО 2016 года, - уточняют аналитики издания.

Другой представитель Северного Кавказа - уроженец Ингушетии Михаил Гуцериев - стал 45. Годом ранее бизнесмен был на 28 позиции. Состояние акционера "Руснефти" оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Его сын Саид оказался на 109 месте с состоянием в 850 миллионов долларов.

Как уточнили авторы рейтинга, они учитывали стоимость компаний предпринимателей за 18 марта 2020 года. Состояние некоторых участников рейтинга учитывали вместе с капиталом родственников, потому что предприниматели из России часто записывают акции фирм на членов семьи. Кроме того, в список включили только тех бизнесменов, которые заработали деньги "частным порядком, не будучи госслужащим".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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