2020-04-16T17:26:15+03:00
Общество

На Ставрополье могут ввести карантин

В крае число заболевших коронавирусом приближается к 150
Ася АСРЯН
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На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне губернатор Ставрополья выпустил новое видеообращение к жителям края. Владимир Владимиров объявил, что власти готовят дополнительные мероприятия по ужесточению режима самоизоляции - "вплоть до введения карантина".

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- Мы уже планируем мероприятия по ужесточению режима в отдельных городах, вплоть до введения карантина на территории Ставропольского края. Поэтому все люди, которые сегодня не верят или относятся с преступной халатностью к происходящему - это люди, которые фактически не отвечают за себя и представляют огромную угрозу для окружающих, - подчеркнул губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150

На данный момент в больницах края находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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