На Ставрополье более 22 тысяч торговцев получат поддержку

16 Апр 2020 2020-04-16T15:14:37+03:00

16 апреля на заседании в Думе края депутаты будут говорить о поддержке предпринимательства в регионе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 16 апреля на заседании в Думе края депутаты будут говорить о поддержке предпринимательства в регионе

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Как отметил министр экономического развития Ставрополья, накануне президент России принял новый пакет мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. В перечень пострадавших от коронавируса была включена отрасль «торговля непродовольственными товарами».

По мнению Сергея Крынина, это расширит круг предпринимателей, которые получат поддержку.

В Ставропольском крае в этой отрасли числятся 22 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Также Владимир Путин озвучил, что введут прямую финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранивших численность работников, которая существовала на 1 марта, не ниже 90%.

Каждому сотруднику выделят прямую денежную поддержку на сумму, равную минимальному размеру оплаты труда, – 12 130 рублей.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 16 апреля на заседании в Думе края депутаты будут говорить о поддержке предпринимательства на Ставрополье.

Один из проектов — продление на три месяца декларационной кампании. Это связано с экономической ситуацией, которая сложилась из-за распространения инфекции.

Так, в этом году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, нужно до 15 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU