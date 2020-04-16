2020-04-16T15:40:49+03:00
Общество

На Ставрополье осудят мать за попытку убить новорожденного сына

Мальчика обнаружил случайный прохожий
Ася АСРЯН
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней ставропольчанки. Она обвиняется в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

Инцидент произошел утром 31 декабря 2019 года в Михайловске. Там в одной из квартир женщина родила живого мальчика.

После этого, пытаясь скрыть факт рождения малыша, она завернула его в простынь, вынесла на улицу и оставила за гаражами. Младенца обнаружил случайный прохожий, который завернул его в свою куртку и в считанные минуты довез до больницы.

Врачи оказали своевременную помощь. Сейчас ребёнок находится в приёмной семье.

Уголовное дело с утвержденным обвинительными заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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