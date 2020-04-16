2020-04-16T15:46:24+03:00
Общество

На Ставрополье "выездные" онкологи нашли 15 жителей с новообразованием

Врачи обследовали 91 пациентов в трех районах края
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье врачи-онкологи в период с февраля по март 2020 года провели 91 выездных консультаций в Труновском, Изобильненском и Благодарненском районах. В результате 15 человек отправили на дообследование в диспансер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ставропольского края.

- В результате тщательного обследования пациентов с подозрением на онкозаболевание, у трех женщин была выявлена патология молочных желез и подтвержден диагноз злокачественного новообразования. Находятся на лечении по поводу заболевания толстой кишки два пациента, - говорится в сообщении.

Еще пять человек лечат по поводу доброкачественных новообразований. Пять женщин отправили к районным гинекологам. Врачи краевого диспансера также оказывают методическую и консультативную помощь специалистам из других больниц. Особое внимание обращается молодым специалистам, которым разъясняют принципы окнонастороженности.

Эти мероприятия проводятся в рамках проекта "За здоровье". Сейчас действие инициативы на время приостановили. Несмотря на это, в крае функционируют все отделения онкодиспансеров в Ставрополе и Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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