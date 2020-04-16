В Ставрополе на Пасху ограничат движение транспорта к кладбищам
Напомним, что в Ставропольском крае до 30 апреля приостановлено посещение кладбищ. Исключение - только для погребений.
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Также будет ограничено движение общественного транспорта, курсирующего по маршрутам с конечным остановочным пунктом на городских кладбищах.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.
Владимир Владимиров дал установку главам муниципальных образований обеспечить строгое исполнение подписанного постановления во всех районах и округах Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU