В Ставрополе на Пасху ограничат движение транспорта к кладбищам

16 Апр 2020 2020-04-16T17:25:40+03:00

Исключение - только для погребений

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Напомним, что в Ставропольском крае до 30 апреля приостановлено посещение кладбищ. Исключение - только для погребений.

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Также будет ограничено движение общественного транспорта, курсирующего по маршрутам с конечным остановочным пунктом на городских кладбищах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.

Владимир Владимиров дал установку главам муниципальных образований обеспечить строгое исполнение подписанного постановления во всех районах и округах Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU