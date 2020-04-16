2020-04-16T16:51:02+03:00
Происшествия

В КБР оштрафуют мужчину, разместившего в сети лживый ролик про корнавирус

Местному жителю грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Кабардино-Балкарии за размещение ролика с лживой информацией про коронавирус составили материал по ч.9 ст.13.15 КоАП на 32-летнего жителя Тырныауз Эльбрусского района. Как рассказали в республиканском МВД, видео называлось «Коронавирус - спецоперация по введению концлагеря во всем мире?». Мужчине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

- Мужчина пояснил, что видео он получил по рассылке в мессенджере и необдуманно выставил на свою страницу, за что приносит свои извинения, - уточнили в полиции.

Наказание изберет суд.

В КБР штрафуют за ложь про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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