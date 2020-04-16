В Кремле заявления Кадырова по поводу «Новой газеты» считают эмоциональными

16 Апр 2020 2020-04-16T17:50:23+03:00

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Официальный Кремль считает высказывания Рамзана Кадырова, связанного с изданием «Новая газета», очень эмоциональными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас все «на эмоциях» из-за ситуации с распространением вируса.

— Мы ознакомились со словами главы Чечни. Весьма эмоционально. С другой стороны, все сейчас находятся в эмоциональном состоянии. Но по сути, это никак не сказывается на том, что было сказано, — заявил Песков.

По его словам, обращение к федеральному центру в соцсетях не вызвало удивления. Каждый глава региона имеет право выбрать любые площадки для публикации, считает пресс-секретарь. И в этом нет ничего противозаконного и запрещённого.

Рамзан Кадыров резко осудил информационную политику «Новой газеты». По его словам, СМИ публикует «античеченские» материалы. Особенно разгневала главу республики публикация, в которой утверждалось, что регион совершенно не готов к отражению коронавирусной угрозы. А экспресс-тесты тратятся на ближайшее окружение главы Чечни. Кадыров эту информацию полностью опрверг.

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ИСТОЧНИК KP.RU