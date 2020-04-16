На Ставрополье выписали еще 8 пациентов, переболевших коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T18:31:31+03:00

На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницах региона находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями

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На Ставрополье после полного выздоровления из стационара выписали еще 8 человек, у которых изначально были подтверждены анализы на коронавирус. Об этом 16 апреля «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава края.

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Также в ведомстве уточнили, что за всё время, с учетом новых 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые подтвердились за последние сутки, в регионе 143 заболевших разных возрастов.

Из них - 122 человека пока продолжают лечение. Каждому четвертому требуется помощь и уход врачей. Что касается остальных пациентов, то у них болезнь протекает , в легкой форме.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что все инфицированные изолированы в больницах региона. С изоляции уже сняли более 4 тысяч пациентов.

На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями. Скоро в регионе откроется еще 860 инфекционных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU