2020-04-16T18:31:31+03:00
Общество

На Ставрополье выписали еще 8 пациентов, переболевших коронавирусом

В больницах региона находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями
Ася АСРЯН
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На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниямиНа данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Ставрополье после полного выздоровления из стационара выписали еще 8 человек, у которых изначально были подтверждены анализы на коронавирус. Об этом 16 апреля «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава края.

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Также в ведомстве уточнили, что за всё время, с учетом новых 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые подтвердились за последние сутки, в регионе 143 заболевших разных возрастов.

Из них - 122 человека пока продолжают лечение. Каждому четвертому требуется помощь и уход врачей. Что касается остальных пациентов, то у них болезнь протекает , в легкой форме.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что все инфицированные изолированы в больницах региона. С изоляции уже сняли более 4 тысяч пациентов.

На данный момент в больницах Ставрополья находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями. Скоро в регионе откроется еще 860 инфекционных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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