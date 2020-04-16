В Ставрополе стали известны причины заражения коронавирусом в крае

16 Апр 2020 2020-04-16T19:33:03+03:00

Самоизоляция является на сегодня самой эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самоизоляция является на сегодня самой эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса

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На Ставрополье за сутки число заболевших коронавирусом выросло до 143 человек. В основном это «эхо» одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции.

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И вторая умершая в регионе пациентка, как раз-таки погуляла на этом торжестве. Так, на сегодняшний день 6 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек.

На брифинге, который прошел 16 апреля замминистра здравоохранения Ольга Дроздецкая сообщила, что ведомство связывает рост заболевания коронавирусом с беспечностью жителей и их несерьезным отношением к мерам по предупреждению распространения инфекции.

По ее словам, речь идет о проведении семейных мероприятий, посещении родственников в территориях, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

При том, что именно самоизоляция является на сегодня самой эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса, подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU