В Ставрополе стали известны причины заражения коронавирусом в крае
На Ставрополье за сутки число заболевших коронавирусом выросло до 143 человек. В основном это «эхо» одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции.
Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
И вторая умершая в регионе пациентка, как раз-таки погуляла на этом торжестве. Так, на сегодняшний день 6 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, 24 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 19 человек.
На брифинге, который прошел 16 апреля замминистра здравоохранения Ольга Дроздецкая сообщила, что ведомство связывает рост заболевания коронавирусом с беспечностью жителей и их несерьезным отношением к мерам по предупреждению распространения инфекции.
По ее словам, речь идет о проведении семейных мероприятий, посещении родственников в территориях, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
При том, что именно самоизоляция является на сегодня самой эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса, подчеркнула замминистра.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.
Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807
Владимир Владимиров дал установку главам муниципальных образований обеспечить строгое исполнение подписанного постановления во всех районах и округах Ставрополья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье выписали еще 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В больницах региона находятся 1861 пациентов с инфекционными и респираторными заболеваниями (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU