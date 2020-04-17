На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек

17 Апр 2020 2020-04-17T12:17:11+03:00

Инфекция выявлена ещё у 12 пациентов

Изменить размер текста: A A

Как сообщил 17 апреля губернатор Ставрополья, в крае еще у 12 пациентов выявили коронавирусную инфекцию. Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Владимир Владимиров рассказал, что на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают как тяжелое, 24 – средней степени тяжести. К счастью, 24 ставропольца уже выздоровели. К сожалению, два человека скончались.

На Ставрополье продолжается тестирование контактных лиц. Заболевшие изолированы, все находятся под наблюдением врачей.

Всем, кто въезжает в край, вручаются уведомления об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске с 17 апреля объявлен карантин из-за коронавируса. Напомним, что этого потребовал Роспотребнадзор и власти Ставрополья. А всё из-за стремительного роста количества заболевших коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

В городе-курорте заметен резкий рост числа заболевших коронавирусом (подробнее)

В Пятигорске мэр города Андрей Скрипник покинул пост

В городе-курорте с завтрашнего дня вводят карантин (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU