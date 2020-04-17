2020-04-17T12:17:11+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек

Инфекция выявлена ещё у 12 пациентов
Ася АСРЯН
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В регионе действует режим самоизоляцииВ регионе действует режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщил 17 апреля губернатор Ставрополья, в крае еще у 12 пациентов выявили коронавирусную инфекцию. Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Владимир Владимиров рассказал, что на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают как тяжелое, 24 – средней степени тяжести. К счастью, 24 ставропольца уже выздоровели. К сожалению, два человека скончались.

На Ставрополье продолжается тестирование контактных лиц. Заболевшие изолированы, все находятся под наблюдением врачей.

Всем, кто въезжает в край, вручаются уведомления об обязательной двухнедельной самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске с 17 апреля объявлен карантин из-за коронавируса. Напомним, что этого потребовал Роспотребнадзор и власти Ставрополья. А всё из-за стремительного роста количества заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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