На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Как сообщил 17 апреля губернатор Ставрополья, в крае еще у 12 пациентов выявили коронавирусную инфекцию. Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.
Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Владимир Владимиров рассказал, что на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают как тяжелое, 24 – средней степени тяжести. К счастью, 24 ставропольца уже выздоровели. К сожалению, два человека скончались.
На Ставрополье продолжается тестирование контактных лиц. Заболевшие изолированы, все находятся под наблюдением врачей.
Всем, кто въезжает в край, вручаются уведомления об обязательной двухнедельной самоизоляции.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске с 17 апреля объявлен карантин из-за коронавируса. Напомним, что этого потребовал Роспотребнадзор и власти Ставрополья. А всё из-за стремительного роста количества заболевших коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU