2020-04-17T12:17:54+03:00
Общество

На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус

Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания
Ася АСРЯН
Поделиться:
По словам главы региона, на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают, как тяжелое, 24 – средней степени тяжестиПо словам главы региона, на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают, как тяжелое, 24 – средней степени тяжестиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром 17 апреля Владимир Владимиров сообщил, что за сутки число заболевших в крае коронавирусом выросло. Список пополнили еще 12 новых пациентов. Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

По словам главы региона, на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают, как тяжелое, 24 – средней степени тяжести.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

К счастью, 24 ставропольца уже выздоровели. К сожалению, два человека скончались. Напоминаем, что до конца апреля в крае закрыты входы на кладбища. Исключение - проведение погребений.

- Когда болезнь отступит, мы сможем навестить своих ушедших родных.Но сегодня важнее защитить живых, - обратился губернатор к местным жителям.

По его словам, сдержать распространение коронавируса помогут дисциплина и ответственность.

Обращение митрополита Кирилла в связи с празднованием Пасхи в условиях коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин