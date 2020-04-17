На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T12:17:54+03:00

По словам главы региона, на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают, как тяжелое, 24 – средней степени тяжести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания

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Утром 17 апреля Владимир Владимиров сообщил, что за сутки число заболевших в крае коронавирусом выросло. Список пополнили еще 12 новых пациентов. Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

По словам главы региона, на данный момент состояние 8 больных врачи оценивают, как тяжелое, 24 – средней степени тяжести.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

К счастью, 24 ставропольца уже выздоровели. К сожалению, два человека скончались. Напоминаем, что до конца апреля в крае закрыты входы на кладбища. Исключение - проведение погребений.

- Когда болезнь отступит, мы сможем навестить своих ушедших родных.Но сегодня важнее защитить живых, - обратился губернатор к местным жителям.

По его словам, сдержать распространение коронавируса помогут дисциплина и ответственность.

Обращение митрополита Кирилла в связи с празднованием Пасхи в условиях коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU