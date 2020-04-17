На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19

17 Апр 2020 2020-04-17T12:16:26+03:00

17 апреля Владимир Владимиров сообщил, что за сутки число заболевших в крае коронавирусом выросло Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под медицинским наблюдением остаются около 1800 человек

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В Ставропольском крае подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией у 155 человек. 24 из них уже выздоровели и выписаны, два человека скончались.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Под медицинским наблюдением остаются около 1800 человек, 225 из которых – на карантине в стационаре, остальные – на самоизоляции дома. С меднаблюдения сняли 4399 человек. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Там же и добавили, что в крае провели около 19000 тестов на Covid-19.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к прихожанам с рекомендацией не посещать богослужения в пасхальную ночь обратился глава Ставропольской и Невинномысской епархии. Он сообщил, что храмы будут открыты, но каждый верующий должен помнить о своём здоровье и безопасности.

Владыка Кирилл напомнил, что дни перед праздником Великой Пасхи оказались омрачены пандемией коронавируса. И число заболевших только растёт. Потому каждому прихожанину стоит задуматься о том, чтобы остаться дома, а не идти в церковь или на кладбище.

Обращение митрополита Кирилла в связи с празднованием Пасхи в условиях коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU