2020-04-17T09:48:35+03:00
Общество

На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху

Владыка Кирилл напомнил, что дни перед праздником Великой Пасхи оказались омрачены пандемией коронавируса
Ася АСРЯН
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В режиме «Онлайн» будет транслироваться Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе города СтаврополяВ режиме «Онлайн» будет транслироваться Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе города СтаврополяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К прихожанам с рекомендацией не посещать богослужения в пасхальную ночь обратился глава Ставропольской и Невинномысской епархии. Он сообщил, что храмы будут открыты, но каждый верующий должен помнить о своём здоровье и безопасности.

Владыка Кирилл напомнил, что дни перед праздником Великой Пасхи оказались омрачены пандемией коронавируса. И число заболевших только растёт. Потому каждому прихожанину стоит задуматься о том, чтобы остаться дома, а не идти в церковь или на кладбище.

— В режиме «Онлайн» будет транслироваться Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Я очень прошу вас, оставайтесь дома, — призывает митрополит.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что утром 17 апреля Владимир Владимиров сообщил, что за сутки число заболевших в крае коронавирусом выросло. Список пополнили еще 12 новых пациентов. Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.

Обращение митрополита Кирилла в связи с празднованием Пасхи в условиях коронавируса.

Напоминаем, что до конца апреля в крае закрыты входы на кладбища. Исключение — проведение погребений.

— Когда болезнь отступит, мы сможем навестить своих ушедших родных. Но сегодня важнее защитить живых, — обратился губернатор к местным жителям. По его словам, сдержать распространение коронавируса помогут дисциплина и ответственность.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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