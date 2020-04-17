На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
К прихожанам с рекомендацией не посещать богослужения в пасхальную ночь обратился глава Ставропольской и Невинномысской епархии. Он сообщил, что храмы будут открыты, но каждый верующий должен помнить о своём здоровье и безопасности.
Владыка Кирилл напомнил, что дни перед праздником Великой Пасхи оказались омрачены пандемией коронавируса. И число заболевших только растёт. Потому каждому прихожанину стоит задуматься о том, чтобы остаться дома, а не идти в церковь или на кладбище.
— В режиме «Онлайн» будет транслироваться Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Я очень прошу вас, оставайтесь дома, — призывает митрополит.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что утром 17 апреля Владимир Владимиров сообщил, что за сутки число заболевших в крае коронавирусом выросло. Список пополнили еще 12 новых пациентов. Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.
Обращение митрополита Кирилла в связи с празднованием Пасхи в условиях коронавируса.
Напоминаем, что до конца апреля в крае закрыты входы на кладбища. Исключение — проведение погребений.
— Когда болезнь отступит, мы сможем навестить своих ушедших родных. Но сегодня важнее защитить живых, — обратился губернатор к местным жителям. По его словам, сдержать распространение коронавируса помогут дисциплина и ответственность.
Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU