В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека

17 Апр 2020 2020-04-17T10:58:29+03:00

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В Ставрополе в ДТП с участием трех машин пострадали четыре человека. Аварию на выезде из города спровоцировал злостный нарушитель ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

По предварительной информации, авария произошла после десяти ночи. "ВАЗ-21140" по непонятным причинам выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "Фольксваген Поло" и "Опель Корса". В ДТП пострадали четыре человека, все находились в отечественной машине. Среди них - 23-летний водитель и три 20-летних пассажира, живущие в Благодарненском районе.

- Выяснилось, что водитель «четырнадцатой» за последние 2 года около 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ, - сказано в сообщении ГИБДД.

Водителя, выехавшего на встречную полосу, проверят на алкогольное опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU