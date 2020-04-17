2020-04-17T10:58:29+03:00
Происшествия

В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека

Виновника аварии 20 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ГИБДД по СтавропольюФото: ГИБДД по Ставрополью
Изменить размер текста:

В Ставрополе в ДТП с участием трех машин пострадали четыре человека. Аварию на выезде из города спровоцировал злостный нарушитель ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

По предварительной информации, авария произошла после десяти ночи. "ВАЗ-21140" по непонятным причинам выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "Фольксваген Поло" и "Опель Корса". В ДТП пострадали четыре человека, все находились в отечественной машине. Среди них - 23-летний водитель и три 20-летних пассажира, живущие в Благодарненском районе.

- Выяснилось, что водитель «четырнадцатой» за последние 2 года около 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ, - сказано в сообщении ГИБДД.

Водителя, выехавшего на встречную полосу, проверят на алкогольное опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин