В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
В Ставрополе в ДТП с участием трех машин пострадали четыре человека. Аварию на выезде из города спровоцировал злостный нарушитель ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.
По предварительной информации, авария произошла после десяти ночи. "ВАЗ-21140" по непонятным причинам выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с "Фольксваген Поло" и "Опель Корса". В ДТП пострадали четыре человека, все находились в отечественной машине. Среди них - 23-летний водитель и три 20-летних пассажира, живущие в Благодарненском районе.
- Выяснилось, что водитель «четырнадцатой» за последние 2 года около 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ, - сказано в сообщении ГИБДД.
Водителя, выехавшего на встречную полосу, проверят на алкогольное опьянение.
ИСТОЧНИК KP.RU