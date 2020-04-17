В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
В Северной Осетии число больных коронавирусом приближается к ста. За сутки в республике подтвердили 29 новых случаев заражения COVID-19.
- По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 09:04 17 апреля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 94 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в ведомстве. - Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1008 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) – 1618 человек.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
ИСТОЧНИК KP.RU