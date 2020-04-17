2020-04-17T10:05:12+03:00
Происшествия

В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек

Число больных за сутки выросло до 94
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии число больных коронавирусом приближается к ста. За сутки в республике подтвердили 29 новых случаев заражения COVID-19.

- По данным Роспотребнадзора РСО-Алания на 09:04 17 апреля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 94 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в ведомстве. - Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1008 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) – 1618 человек.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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