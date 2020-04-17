На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники

17 Апр 2020 2020-04-17T11:14:54+03:00

Храмы будут открыты, но не для всех. Кладбища - только для погребения

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Власти Ставропольского края объяснили жителям, как можно провести ближайшие религиозные праздники - Пасху и Радоницу. Православные смогут посетить храм, но идти на богослужение не рекомендуют духовные лидеры. Кладбища закроют, за их посещение будут наказывать административно, передает пресс-служба Правительства Ставрополья.

Пасхальное богослужение в храмах не отменят. Правда, православные духовные лидеры (к примеру, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт) рекомендуют молиться на дому. Их поддерживает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Категорически запрещено приходить в храмы людям, находящимся на особом карантине, а также людям в возрасте старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. За нарушение действующего режима предусмотрены штрафы, - говорится в сообщении.

В каждом храме будет действовать ограничение по числу прихожан, между которыми обозначат дистанцию в два метра. Разметку нанесут и на территории около храма. Верующие смогут войти в церковь только в маске. Если у посетителя не будет изделия - ему должны ее дать.

Пока будет идти служба, поверхности приказали постоянно дезинфицировать. По инструкции РПЦ, все контакты с предметами сведут до минимума. Во время преподания Святых Христовых Таин для безопасности предпримут меры дезинфекции лжицы - ложечки.

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Для тех, кто не хочет выходить из дома в храм, по телевидению будет идти онлайн-служба - прямая трансляция. Причем православные смогут посмотреть на то, как проходит обряд в Ставрополе на сайте ставропольской епархии.

Что касается кладбищ - они будут закрыты. Посещать их запрещено.

- 15 апреля Губернатор подписал Постановление № 151, которое дополняет Постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» пунктом о приостановлении посещений гражданами кладбищ, - уточняют в Правительстве Ставрополья.

Запрет не распространяется на погребение усопших. В этом случае процессия может попасть на кладбище, уточнив некоторые моменты в местной администрации. Если же на территории обнаружат посторонних, их накажут в соответствии со статьей 20.6 прим. 1 КоАП РФ. Штрафы по этой статье достигают до 50 тысяч рублей. Тяжкие последствия повлекут уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU