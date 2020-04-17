2020-04-17T11:06:41+03:00
Общество

В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции

Все они будут привлечены к ответственности
Ася АСРЯН
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В Ставрополе до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ Ставрополе до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские, представители органов муниципальной власти, росгвардия, представители казачества тщательно патрулируют улицы Ставрополя. Так, за три дня рейдов они поймали более 300 нарушителей режима самоизоляции.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

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Все они будут привлечены к ответственности.

Напоминаем, что прибывшие из-за рубежа или других регионов обязаны две недели наблюдать режим строгой самоизоляции. Причем, под запретом любые перемещения, даже в магазин.

Также в краевом центре будут проводить рейды по предприятиям. Цель – проверить, не работают ли те, чья деятельность во время режима самоизоляции запрещена.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к прихожанам с рекомендацией не посещать богослужения в пасхальную ночь обратился глава Ставропольской и Невинномысской епархии. Он сообщил, что храмы будут открыты, но каждый верующий должен помнить о своём здоровье и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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