В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T11:06:41+03:00

Все они будут привлечены к ответственности

Изменить размер текста: A A

Полицейские, представители органов муниципальной власти, росгвардия, представители казачества тщательно патрулируют улицы Ставрополя. Так, за три дня рейдов они поймали более 300 нарушителей режима самоизоляции.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

Все они будут привлечены к ответственности.

Напоминаем, что прибывшие из-за рубежа или других регионов обязаны две недели наблюдать режим строгой самоизоляции. Причем, под запретом любые перемещения, даже в магазин.

Также в краевом центре будут проводить рейды по предприятиям. Цель – проверить, не работают ли те, чья деятельность во время режима самоизоляции запрещена.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что к прихожанам с рекомендацией не посещать богослужения в пасхальную ночь обратился глава Ставропольской и Невинномысской епархии. Он сообщил, что храмы будут открыты, но каждый верующий должен помнить о своём здоровье и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU