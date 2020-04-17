В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта

17 Апр 2020 2020-04-17T12:29:02+03:00

Владыка Кирилл напомнил, что дни перед праздником Великой Пасхи оказались омрачены пандемией коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В краевом центре во время празднования 19 апреля Пасхи, 26 апреля — Красной горки, Дня поминовения усопших (Радоницы) 28 апреля временно изменяется схема движения автобусов и маршруток.

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Так, кладбища 19, 26 и 28 апреля не будут посещать автобусы по маршрутам № 13, 13м, 19м, 20, 29м, 35м, 51м, 59м, 10, 10м, 12, 12м, 37, 120м.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что до конца апреля в крае закрыты входы на кладбища. Исключение — проведение погребений.

— Когда болезнь отступит, мы сможем навестить своих ушедших родных. Но сегодня важнее защитить живых, — обратился губернатор к местным жителям.

По его словам, сдержать распространение коронавируса помогут дисциплина и ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU