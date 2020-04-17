В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
Начальнику отдела администрации Пятигорска предъявили обвинения в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.
Выяснилось, что чиновник при рассмотрении заявления директора общества с ограниченной ответственностью о продлении разрешения на реконструкцию кинотеатра под ТРЦ незаконно подписал письмо об отказе в продлении срока действия разрешения на реконструкцию этого объекта.
По данным ведомства, решение начальник отдела объяснил окончанием сроков реконструкции объекта по инвестиционному договору, что не является в соответствии с Гражданским кодексом РФ основанием для подобного отказа.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске мэр города Андрей Скрипник покинул пост.
- Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - поделился Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU