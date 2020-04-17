В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности

17 Апр 2020 2020-04-17T10:48:46+03:00

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Начальнику отдела администрации Пятигорска предъявили обвинения в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.

Выяснилось, что чиновник при рассмотрении заявления директора общества с ограниченной ответственностью о продлении разрешения на реконструкцию кинотеатра под ТРЦ незаконно подписал письмо об отказе в продлении срока действия разрешения на реконструкцию этого объекта.

По данным ведомства, решение начальник отдела объяснил окончанием сроков реконструкции объекта по инвестиционному договору, что не является в соответствии с Гражданским кодексом РФ основанием для подобного отказа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске мэр города Андрей Скрипник покинул пост.

- Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - поделился Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU