2020-04-17T11:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9

За последние сутки скончались ещё три человека
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Шесть человек скончалось за двое суток в ДагестанеШесть человек скончалось за двое суток в ДагестанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане продолжает расти количество летальных исходов, связанных с коронавирусом. 16 апреля сообщалось о трёх смертях, 17 числа — о ещё трёх умерших. Подробности сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

— Количество летальных исходов за последние сутки выросло. Скончались ещё три человека, общее число смертей от COVID-19 — 9. Кроме того, за последние сутки выявлено ещё 59 случаев заражения. Всего заболело 213 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, что 16 апреля в числе скончавшихся была 27-летняя девушка из Хасавюрта. Она была на четвёртом месяце беременности. Причина смерти — двухсторонняя пневмония с осложнениями.

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Беременная 27-летняя девушка скончалась от коронавируса в Дагестане

За последние сутки в Дагестане зафиксированы сразу три смерти от новой коронавирусной инфекции. Одной из жертв стала 27-летняя девушка, находившаяся на четвёртом месяце беременности (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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