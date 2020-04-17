Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9

17 Апр 2020 2020-04-17T11:42:46+03:00

Шесть человек скончалось за двое суток в Дагестане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки скончались ещё три человека

Изменить размер текста: A A

В Дагестане продолжает расти количество летальных исходов, связанных с коронавирусом. 16 апреля сообщалось о трёх смертях, 17 числа — о ещё трёх умерших. Подробности сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

— Количество летальных исходов за последние сутки выросло. Скончались ещё три человека, общее число смертей от COVID-19 — 9. Кроме того, за последние сутки выявлено ещё 59 случаев заражения. Всего заболело 213 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, что 16 апреля в числе скончавшихся была 27-летняя девушка из Хасавюрта. Она была на четвёртом месяце беременности. Причина смерти — двухсторонняя пневмония с осложнениями.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Беременная 27-летняя девушка скончалась от коронавируса в Дагестане

За последние сутки в Дагестане зафиксированы сразу три смерти от новой коронавирусной инфекции. Одной из жертв стала 27-летняя девушка, находившаяся на четвёртом месяце беременности (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 17 апреля 2020 года

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 17 апреля 2020 года, последние новости о коронавирусе, официальная статистика и количество смертей. «КП - Северный Кавказ» собрала для вас последние данные о распространении COVID-19 в республике (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU