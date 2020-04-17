2020-04-17T11:56:49+03:00
Общество

В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом

Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию
Ася АСРЯН
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Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
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В Ставропольском крае продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, 17 апреля выяснилось, что у главного врача и нескольких медиков городской клинической больницы №2 Ставрополя, где оборудовано дополнительное отделение для инфицированных COVID-19, подтвердился коронавирус.

Через несколько минут руководитель медучреждения Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

- Я и несколько моих коллег получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. На базе нашего учреждения работают койки по приему больных с этой патологией. Да, мы рискуем. Мы выходим на работу каждый день, рискуя, для того, чтобы спасти чью-то жизнь и остановить инфекцию. Мы приняли решение самоизолироваться, - рассказал главврач.

На сегодняшний день в крае диагноз подтвержден у 155 человек. 24 из них уже выздоровели и выписаны, два человека скончались.

Под медицинским наблюдением остаются около 1800 человек, 225 из которых – на карантине в стационаре, остальные – на самоизоляции дома. С меднаблюдения сняли 4399 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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