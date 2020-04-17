2020-04-17T12:44:08+03:00
Общество

На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС

Он упрекал полицейских в бесчеловечности и просил отвезти его в Ставрополь
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел ночью в селе Летняя Ставка. Там автоинспекторы во время патрулирования остановили отечественную легковушку. За рулем был 20-летний пьяный водитель.

Правоохранители предложили ему пройти процедуру освидетельствования на месте.

Молодой человек отказался, сказал, что не доверяет прибору. Затем водитель расплакался, упрекнул полицейских в бесчеловечности и потребовал отвезти его на освидетельствование в Ставрополь.

Парню объяснили, что для прохождения процедуры его отвезут в ближайшую больницу. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В итоге в краевой больнице водитель дважды прошел проверку на трезвость, и два раза прибор показал наличие более 0,3 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Против ставропольца составили протокол. Ему грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину парня правоохранители поместили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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