На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
Инцидент произошел ночью в селе Летняя Ставка. Там автоинспекторы во время патрулирования остановили отечественную легковушку. За рулем был 20-летний пьяный водитель.
Правоохранители предложили ему пройти процедуру освидетельствования на месте.
Молодой человек отказался, сказал, что не доверяет прибору. Затем водитель расплакался, упрекнул полицейских в бесчеловечности и потребовал отвезти его на освидетельствование в Ставрополь.
Парню объяснили, что для прохождения процедуры его отвезут в ближайшую больницу. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.
В итоге в краевой больнице водитель дважды прошел проверку на трезвость, и два раза прибор показал наличие более 0,3 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.
Против ставропольца составили протокол. Ему грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину парня правоохранители поместили на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU