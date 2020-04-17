Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии округлилось до 50

17 Апр 2020 2020-04-17T13:56:36+03:00

Больше всего зараженных в Черкесске

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В Карачаево-Черкесии количество больных увеличилось до 50 случаев. Больше всего инфицированных в Черкесске (30 пациентов) и Малокарачаевском районе (7). Об этом сообщают представители оперативного штаба республики.

- Общее число инфицированных в Карачаево-Черкесской республике - 50 человек. Они получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России, - сказано в сообщении.

Из 50 пациентов 12 госпитализировали. Остальные лечатся на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU