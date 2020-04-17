На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей

17 Апр 2020 2020-04-17T13:20:07+03:00

Основная причина заболевания - контакт с их родителями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В крае всего 155 заболевших коронавирусом

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У 18 детей в регионе подтвердили коронавирус, сообщает замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Основная причина заболевания - контакт с их родителями.

Ольга Дроздецкая призвала ставропольцев к неукоснительному соблюдению мер предосторожности, которые помогут сберечь здоровье взрослых и детей.

По ее словам, только жестко соблюдая правила, жители края смогут победить болезнь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17 апреля выяснилось, что у главного врача и нескольких медиков городской клинической больницы №2 Ставрополя, где оборудовано дополнительное отделение для инфицированных COVID-19, подтвердился коронавирус.

Через несколько минут руководитель медучреждения Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU