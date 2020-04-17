На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
У 18 детей в регионе подтвердили коронавирус, сообщает замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Основная причина заболевания - контакт с их родителями.
Ольга Дроздецкая призвала ставропольцев к неукоснительному соблюдению мер предосторожности, которые помогут сберечь здоровье взрослых и детей.
По ее словам, только жестко соблюдая правила, жители края смогут победить болезнь.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17 апреля выяснилось, что у главного врача и нескольких медиков городской клинической больницы №2 Ставрополя, где оборудовано дополнительное отделение для инфицированных COVID-19, подтвердился коронавирус.
Через несколько минут руководитель медучреждения Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU