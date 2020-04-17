2020-04-17T13:20:07+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей

В крае всего 155 заболевших коронавирусом
Ася АСРЯН
Поделиться:
Основная причина заболевания - контакт с их родителямиОсновная причина заболевания - контакт с их родителямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

У 18 детей в регионе подтвердили коронавирус, сообщает замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Основная причина заболевания - контакт с их родителями.

Ольга Дроздецкая призвала ставропольцев к неукоснительному соблюдению мер предосторожности, которые помогут сберечь здоровье взрослых и детей.

По ее словам, только жестко соблюдая правила, жители края смогут победить болезнь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17 апреля выяснилось, что у главного врача и нескольких медиков городской клинической больницы №2 Ставрополя, где оборудовано дополнительное отделение для инфицированных COVID-19, подтвердился коронавирус.

Через несколько минут руководитель медучреждения Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подключить интернет-банк УРАЛСИБА теперь можно не выходя из дома
В Ставрополе пьяный таксист сбил столб и въехал в чужой автомобиль
В Пятигорске во время карантина не будут останавливаться электрички
В Пятигорске жители смогут ходить по городу только по пропускам
На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости
На Ставрополье полицейские вымогали деньги за закрытие уголовного дела
В Пятигорск с 17 апреля не будут пускать посторонних автомобилистов
Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии округлилось до 50
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин