В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
В Пятигорске в аварии водителя с пешеходами пострадал трехлетний ребенок. Виновнику ДТП недавно вернули права. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Ставропольского края.
ЧП случилось 16 апреля, после 19 часов. Жительница Пятигорска шла с коляской по левому краю дороги навстречу транспорту. Мать с ребенком двигалась таким образом из-за того, что не было тротуара. В итоге на коляску наехал 27-летний мужчина на "Киа Спектра".
- В результате наезда 3-летний ребенок с травмой головы госпитализирован. Автомобилем в момент ДТП управлял 27-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения, - сказано в сообщении.
Выяснилось, что ранее водителя лишали прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. За нетрезвое вождение водителю грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.
По факту аварии с ребенком проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU