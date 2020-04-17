2020-04-17T13:27:55+03:00
Происшествия

В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске

У пострадавшего травма головы
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорске в аварии водителя с пешеходами пострадал трехлетний ребенок. Виновнику ДТП недавно вернули права. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Ставропольского края.

ЧП случилось 16 апреля, после 19 часов. Жительница Пятигорска шла с коляской по левому краю дороги навстречу транспорту. Мать с ребенком двигалась таким образом из-за того, что не было тротуара. В итоге на коляску наехал 27-летний мужчина на "Киа Спектра".

- В результате наезда 3-летний ребенок с травмой головы госпитализирован. Автомобилем в момент ДТП управлял 27-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения, - сказано в сообщении.

Выяснилось, что ранее водителя лишали прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. За нетрезвое вождение водителю грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

По факту аварии с ребенком проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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