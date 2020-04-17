На Ставрополье полицейские вымогали деньги за закрытие уголовного дела

17 Апр 2020 2020-04-17T14:20:08+03:00

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Следователи закончили расследовать дело против бывшего начальника отдела дознания МВД России по Георгиевскому городскому округу и участкового из села Обильного. Их обвиняют в нарушении пятой части 290 статьи УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как установили следователи, в апреле 2019 года участковый проводил проверку в отношении мужчины об угрозе убийством. Когда начальник дознания отказал в возбуждении дела против задержанного, обвиняемые стали требовать от человека 50 тысяч рублей. За эти деньги они должны были закрыть дело, которое так и не было открыто.

- На данное требование мужчина согласился, заранее сообщив о вымогательстве взятки в УФСБ России по Ставропольскому краю. Впоследствии при передаче денег полицейские были задержаны оперативными сотрудниками, - сказано в сообщении.

Дело с обвинительным заключением передали в суд.

КОММЕНТАРИЙ ОТ МВД

- По данному факту в 2019 году сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их непосредственные руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU