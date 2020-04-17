На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости
В Железноводске во время самоизоляции с 28 марта по 15 апреля родились 42 ребенка. Как сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, это на 5 процентов больше, чем в этот же период в 2019 году. Кстати, среди новорожденных есть двойня — мальчики.
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Ранее начальник управления ЗАГС Ставропольского края Сергей Назаренко сообщил, что теперь по регистрации рождения отработана схема с Минздравом.
- Мамочки, имея на руках в родовспомогательных учреждениях документы, могут через уполномоченного медработника получить до выписки из роддома свидетельство о регистрации рождения.
Другие заявления можно подать через портал Госуслуг.
Также в ЗАГСах региона призывают ставропольцев отложить все мероприятия на другое время.
ИСТОЧНИК KP.RU