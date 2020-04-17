2020-04-17T14:27:25+03:00
Общество

На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости

Тем временем в ЗАГСах региона призывают ставропольцев отложить все мероприятия на другое время
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Железноводске во время самоизоляции с 28 марта по 15 апреля родились 42 ребенка. Как сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, это на 5 процентов больше, чем в этот же период в 2019 году. Кстати, среди новорожденных есть двойня — мальчики.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Ранее начальник управления ЗАГС Ставропольского края Сергей Назаренко сообщил, что теперь по регистрации рождения отработана схема с Минздравом.

- Мамочки, имея на руках в родовспомогательных учреждениях документы, могут через уполномоченного медработника получить до выписки из роддома свидетельство о регистрации рождения.

Другие заявления можно подать через портал Госуслуг.

Также в ЗАГСах региона призывают ставропольцев отложить все мероприятия на другое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подключить интернет-банк УРАЛСИБА теперь можно не выходя из дома
В Ставрополе пьяный таксист сбил столб и въехал в чужой автомобиль
В Пятигорске во время карантина не будут останавливаться электрички
В Пятигорске жители смогут ходить по городу только по пропускам
На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости
На Ставрополье полицейские вымогали деньги за закрытие уголовного дела
В Пятигорск с 17 апреля не будут пускать посторонних автомобилистов
Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии округлилось до 50
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин