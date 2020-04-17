Подключить интернет-банк УРАЛСИБА теперь можно не выходя из дома

17 Апр 2020 2020-04-17T17:36:10+03:00

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Новая опция разработана для физических лиц.

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам подключение к системе и затем возможно совершать многие операции без посещения офиса.

Для этого достаточно позвонить в контакт-центр ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). При звонке в меню необходимо выбрать отдельный пункт «Подключение к интернет-банку». Во время разговора с оператором нужно будет пройти несложную процедуру идентификации.

Клиент может подключиться к интернет-банку самостоятельно, получив инструкцию по настройке, либо воспользоваться помощью оператора. После установки интернет-банка клиенту становится доступен широкий перечень операций: оплата счетов, переводы с карты на карту и по реквизитам юрлица, конвертация валюты и многое другое.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА с банком УРАЛСИБ - берегите себя, своих родных и близких!

Напомним, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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