В Пятигорске во время карантина не будут останавливаться электрички

17 Апр 2020 2020-04-17T16:40:31+03:00

Теперь горожане смогут двигаться по городу только по пропускам

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске с 17 апреля вводится карантин. Теперь горожане смогут двигаться по городу только по пропускам.

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Что касается пригородных электричек, которые ездят по маршруту «Минеральные Воды – Кисловодск», то их не будут останавливаться в черте города. Городской общественный транспорт не будет выходить на маршрут.

Так как в нем невозможно обеспечить соблюдение норм социального дистанцирования. В салонах автобусов между пассажирами должно быть расстояние не меньше одного метра.

На конечных точках маршрута водители обязаны проводить дезинфекцию, а на рейсы выходить в средствах индивидуальной защиты.

17 апреля заместитель председателя правительства Ставрополья Юрий Скворцов обратился к жителям Пятигорска с просьбой не волноваться. По его словам, все делается в интересах защиты и безопасности населения города-курорта.

Юрий Скворцов напомнил, что основная цель этого постановления, чтобы жители Пятигорска как можно реже общались между собой.

В курорте создан штаб, который возглавит Лев Травнев. В этот штаб входят все силовые структуры, определено 14 постов. А с 22:00 17 апреля будет шесть постов.

- На постах будут стоять органы внутренних дел, национальной гвардии, казачества и администрация Пятигорска. Основная задача постов – не допустить посторонних автомобилей и посторонних лиц в город – курорт, - подчеркнул Юрий Скворцов.

ИСТОЧНИК KP.RU