В Ставрополе пьяный таксист сбил столб и въехал в чужой автомобиль

17 Апр 2020 2020-04-17T16:57:26+03:00

Мужчине также придется возмещать материальный ущерб, причиненный во время ДТП

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилась информация о ДТП в Ставрополе в переулке Макарова с участием пьяного водителя, который въехал в чужой автомобиль, двигаясь задним ходом. После чего он сбил опору на своей иномарке с цветографической окраской такси. В автоаварии никто не пострадал.

На место происшествия выехал экипаж ДПС. Автоинспектор заметил признаки опьянения и предложил мужчине пройти процедуру освидетельствования. Водитель отказался.

В отношении ставропольца составили административный материал по статье «Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Кроме этого ставропольцу придется возмещать материальный ущерб, причиненный во время ДТП.

Пьяный таксист сбил стоб и въехал в чужую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU