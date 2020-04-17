В Ставрополе изменят режим выдачи спецпропусков на выходных

17 Апр 2020 2020-04-17T23:50:22+03:00

Те люди, которым нужно будет срочно оформить документы, смогут обратиться в два офиса МФЦ

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В Ставрополе 18 и 19 апреля продолжат работать дежурные отделы МФЦ. Те горожане, которым нужно будет срочно оформить спецпропуска на выходных смогут туда обратиться и получить документ.

Так, в субботу выдачей спецпропусков будет заниматься офис на улице Голенева. А в воскресенье, 19 апреля офис, который находится на улице Мира.

Тем временем сегодня в Пятигорске начался карантин из-за коронавируса. Теперь передвигаться по городу-курорту можно будет только по пропускам.

Их будет выписывать исключительно администрация Пятигорска. И только на определенный маршрут, по конкретным улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU