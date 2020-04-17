В Ставрополе изменят режим выдачи спецпропусков на выходных
В Ставрополе 18 и 19 апреля продолжат работать дежурные отделы МФЦ. Те горожане, которым нужно будет срочно оформить спецпропуска на выходных смогут туда обратиться и получить документ.
Так, в субботу выдачей спецпропусков будет заниматься офис на улице Голенева. А в воскресенье, 19 апреля офис, который находится на улице Мира.
Тем временем сегодня в Пятигорске начался карантин из-за коронавируса. Теперь передвигаться по городу-курорту можно будет только по пропускам.
Их будет выписывать исключительно администрация Пятигорска. И только на определенный маршрут, по конкретным улицам.
ИСТОЧНИК KP.RU