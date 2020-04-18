В Железноводске выявили 6 новых случаев коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T00:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 17 апреля глава города-курорта сообщил тревожную новость. Среди жителей поселка Иноземцево еще шесть человек заболели коронавирусом. Под подозрением находятся еще пять пациентов.

Всех этих людей отвезли в инфекционное отделение краевой больницы. Там они будут находиться под пристальным наблюдением врачей.

По словам градоначальника, обстановка в курорте остается напряженной. Причина – некоторые жители продолжают выходить на спортивные площадки, нарушая правила самоизоляции, гуляют по улицам города.

Евгений Моисеев также сообщил, что сейчас в Железноводске устанавливают круг общения заболевших, чтобы перевести их на режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU