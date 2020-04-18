2020-04-18T00:06:57+03:00
Общество

В Железноводске выявили 6 новых случаев коронавируса

Некоторые горожане нарушают режим самоизоляции, выходя на спортивные площадки
Ася АСРЯН
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Обстановка в городе-курорте остается напряженнойОбстановка в городе-курорте остается напряженнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 17 апреля глава города-курорта сообщил тревожную новость. Среди жителей поселка Иноземцево еще шесть человек заболели коронавирусом. Под подозрением находятся еще пять пациентов.

Всех этих людей отвезли в инфекционное отделение краевой больницы. Там они будут находиться под пристальным наблюдением врачей.

По словам градоначальника, обстановка в курорте остается напряженной. Причина – некоторые жители продолжают выходить на спортивные площадки, нарушая правила самоизоляции, гуляют по улицам города.

Евгений Моисеев также сообщил, что сейчас в Железноводске устанавливают круг общения заболевших, чтобы перевести их на режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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